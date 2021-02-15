30 Ocak çekilişi ileri tarihe ertelendi

Devlet Piyangosu’nun 30 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan çekilişi, Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı ve devlet dairelerinin kapanmasıyla ertelendi.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Piyangolar Birimi, 30 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek 400 Bin TL’lik çekilişin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

30 Ocak çekilişi için satılan biletlerin, devlet daireleri açıldıktan sonra belirlenecek tarihte geçerli olunacağına vurgu yapılan açıklamada, halkımıza biletlerini atmamaları konusunda çağrı yapıldı. Bakanlar Kurulu’nun ardından alınan kararlar kapsamında idari izin verilen devlet daireleri ve günlük yaşama gelen kısıtlamalardan ötürü bu kararın alınmak zorunda kalındığını dikkat çeken Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, hem bilet alan vatandaşların hem de bilet satışı yapan bayilerin mağdur edilmeyeceğine vurgu yaptı.

Duyuru yapılacak

Pandemi dolayısıyla ertelenen 30 Ocak çekilişinin ileri bir tarihe aktarıldığının duyurulmasının ardından yapılan açıklamada; ertelenen çekiliş tarihinin devlet daireleri açıldıktan sonra belirlenecek bir tarihte yapılacağına ve bu tarihin basın açıklaması ile halka duyurulacağı da belirtildi.