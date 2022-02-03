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30 personel iş bırakma eylemi yapıyor

03 Şubat 2022 Perşembe 15:09
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30 personel iş bırakma eylemi yapıyor
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 Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, temizlik ve sekreterya işlerini yürüten Medipest şirketi bünyesinde çalışan 30 personel bugün iş bırakma eylemi yapıyor.

Eylem gerekçesi, çalışanların 8 aydır sosyal sigorta yatırımlarının yapılmaması ve 65 gündür maaşlarınının ödenmemesi…

BRT’nin haberine göre, CTP Girne Milletvekilleri Ceyhun Birinci, Fikri Toros ve Kamu -İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu çalışanlara destek belirtti.

Çalışanlar adına konuşan Neşe Karaman, çalışanların sosyal sigorta yatırımlarının 8 aydır ödenmediğini, maaşlarının 65 gündür yatırmadığını, çalışanlara bir miktar ödeme yapıldıktan sonra beklettiklerini ve ciddi bir mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

CTP Girne Milletvekili ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi eski Başhekimi Ceyhun Birinci de, hastanede söz konusu firmanın daha önce de çalışanlara benzer mağduriyetler yaşattığını belirterek, CTP Milletvekilleri olarak sorunun giderilmesi için yasal yollar da dahil her türlü yöntemi deneyeceklerini ifade etti.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise eylem yapan çalışanların derdinin evlerine ekmek götürmek olduğunu ve sendikasız oldukları için işveren tarafından işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini savunarak, konunun takipçisi olacaklarını ve çalışanlardan herhangi birinin mağdur olması halinde, grev, eylem, yasal yollar dahil her yola müracaat edeceklerini söyledi.

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