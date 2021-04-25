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30 Sivil Toplum Örgütünden Cumhurbaşkanı Tatar’a Destek

KKTC’de faaliyet gösteren 30 sivil toplum örgütü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan iki devletli çözüm önerisine destek belirtti.

25 Nisan 2021 Pazar 19:42
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30 Sivil Toplum Örgütünden Cumhurbaşkanı Tatar’a Destek

Örgütlerden yapılan ortak açıklamada “Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanında ve destekçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

Kıbrıs’ta 1968’ten beri süren müzakere sürecindeki çözümsüzlüğün ana nedeninin Rum tarafının hiç değişmeyen Ada’nın tek hâkimi oldukları zihniyeti olduğu kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs’taki gerçekler; kanlı bir geçmişi, farklı ırk, dil, din, kültür ve yaşam tarzı olan Kıbrıs’taki Türk ve Rum halklarının federal bir çözümle bir arada yaşamayacaklarını ve zorlama bir antlaşma ile bu sağlanmaya çalışılsa bile bunun uzun soluklu olamayacağını göstermektedir” denildi.

Açıklamada, bu hakikatlar ışığında bugüne değin başarısızlıkla sonuçlanan müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesinin kaçınılmaz olduğu kaydedilerek şöyle devam edildi:

“Mevcut parametreler çerçevesinde müzakerelere devam etmek geçmişte sonuç getirmediği gibi ilerisi için de bir sonuç vermeyecektir. Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir antlaşmaya ancak egemen iki devletin iş birliği ile ulaşılabilir.

Bugün üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda, gazi ve şehit düşerek yılmadan direnen ve mücadele eden Kıbrıs Türk Halkının vatan olan bu topraklarda devletimizden, özgürlüğümüzden, egemenliğimizden, Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı ile Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğününden vazgeçmemiz mümkün değildir.

Bu bağlamda, aşağıda imza sahibi sivil toplum örgütleri ve dernekler olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri öncesi, Kıbrıs Türk halkının yıllardır büyük bir özveri ile sürdürdüğü varoluş mücadelesine yakışır bir şekilde ortaya koyduğu, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan iki devletli çözüm önerisini desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Bildiriye destek belirten kuruluşların şunlar:

“Doruk Vakfı, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, KKTC Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği, Kıbrıs Türk İslam Cemiyeti, Genç Mücahitler Derneği, KKTC Gaziantep Kültür Derneği, Ottoman Spor Kulübü Derneği, Çağdaş Müzik Derneği, KKTC Çukurovalılar Dayanışma Derneği, KKTC Umut Derneği, Güvenlik Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği, Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği, Dr. Fazıl Küçük Hareketi Derneği, Dostlar Dayanışma ve Kaynaşma Derneği, Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği, Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, Çağdaş Ayyıldız Derneği, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği, Alayköy OSB İş İnsanları Derneği, Cyprus International Student Association, KKTC Malatyalılar Kültür Derneği, Gazimağusa İdman Yurdu Spor Derneği, Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, Asma Altı ve Arasta Esnafı Derneği, Gazimağusa İhtisas Spor Derneği, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği, Milli İradeye Saygı Platformu, Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mücadele Sporları Platformu, Cumhuriyet Platformu.”

Son Güncelleme: 25.04.2021 19:43
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