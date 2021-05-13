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30'u yerel 37 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 4490 test yapıldı, 30'u yerel 37 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi"

13 Mayıs 2021 Perşembe 19:09
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30'u yerel 37 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4490 olup, 30'u  yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış 38 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 30 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-3 / Haspolat-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-5 / Ortaköy-2/ K.Kaymaklı-3 


Girne 

Karaman Köyü-1 / Girne Merkez-6 / Çatalköy-2 / Kaşgar-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 / Paşaköy-1/ Mutluyaka-2

13 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4490   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 30 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.087.032 

Toplam Vaka Sayısı: 6818 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6289 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 496  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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