30'u yerel 37 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4490 olup, 30'u yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış 38 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 30 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-3 / Haspolat-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-5 / Ortaköy-2/ K.Kaymaklı-3
Girne
Karaman Köyü-1 / Girne Merkez-6 / Çatalköy-2 / Kaşgar-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1 / Paşaköy-1/ Mutluyaka-2
13 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4490
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 30
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.087.032
Toplam Vaka Sayısı: 6818
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6289
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 496
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1