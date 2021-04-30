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30'u yerel 43 pozitif vaka

"Toplam 9750 test yapıldı, 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlandı, 90 kişi taburcu edildi"

30 Nisan 2021 Cuma 18:58
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30'u yerel 43 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9750 olup, 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 90 kişi taburcu edilmiştir. 

5  kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 30 kişi ise yerel vakadır. 

14 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 4 kişi  Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Değirmenlik-1/ Hamitköy-2 / K.kaymaklı-8 


Girne 

Girne Merkez-4 / Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-2/ Çatalköy-2 / Alsancak-1 


Gazimağusa 

Yeniboğaziçi-1/ Serdarlı-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-4 

30 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9750 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 30 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 985. 997  

Toplam Vaka Sayısı: 6282 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5558 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 693  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 575 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 
 

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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