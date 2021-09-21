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30 yaşındaki şahıs tutuklandı

21 Eylül 2021 Salı 14:50
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30 yaşındaki şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, van aracın sağ ön kapı camı kırılarak hasara uğratıldıktan sonra araç içerisinde bulunan toplam 19.402,20 TL nakit para çalınmıştır. Meseleyle ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre 17-20.09.2021 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, Çanakkale Bölgesi Tufan Sokak üzerindeki boş arazi içerisinde park halinde bulunan bir şirkete ait van aracın sağ ön kapı camı kırılarak hasara uğratıldıktan sonra araç içerisinde bulunan toplam 19.402,20 TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen D.A.(E-30) tutuklandı. Meseleyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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