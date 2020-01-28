300 Bin TL’lik büyük ikramiye çekilişi bu akşam!

Piyango şans dağıtmaya devam ediyor…

Piyangolar Birimi tarafından satılan Kazı Kazan’ın 100 Bin TL’lik

ikramiyesi sahibini buldu.

Lefkoşa bölgesinden bir vatandaşa çıkan ve büyük ikramiyelerden olan 100 Bin TL’lik ödül dün daireden teslim alındı.

Bu arada Devlet Piyangosu’nun ayın her 8, 18 ve 28’inde gerçekleştirdiği çekilişi çerçevesinde bu akşam 300 Bin TL’lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.Çekiliş, saat 20.00’de BRT 1 HD’den canlı izlenebilecek.

Piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden de saat 22.00 itibarıyla ulaşılabilecek. (BRT)