Devlet Piyangosu’nun 28 Haziran çekilişinde 300 bin TL’lik büyük ikramiye, sahibine teslim edildi.
Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, ikramiyeyi talihli adına Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Lefkoşa Şubesi Müdürü Dilek Yusufoğlu teslim aldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Temmuz’da yapılacak.
300 bin TL’lik büyük ikramiye, sahibine teslim edildi
Devlet Piyangosu’nun 28 Haziran çekilişinde 300 bin TL’lik büyük ikramiye, sahibine teslim edildi.
01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:13
Devlet Piyangosu’nun 28 Haziran çekilişinde 300 bin TL’lik büyük ikramiye, sahibine teslim edildi.
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