31 Ekim’e Kadar Her Türlü Ateş Yakmak Yasak

İtfaiye Müdürlüğü, 31 Ekim’e kadar temizlik maksadıyla olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu duyurdu.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olası yangınların önlenmesine yönelik uyarılarda bulundu.

Açıklamada, seyahat halindeyken araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmaması uyarısı yapıldı. Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların Alo 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve 155 polis imdat hattına ulaşmaları istendi.

İtfaiye Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

Seyahat halinde iken araçlarınızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmayınız. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Elektrik tellerine yakın ağaç dalları budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir. İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız. Spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı esnada çalışma yapılacak alanın etrafında yangına sebep olacak materyaller temizlenmeli ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır. Özel araçlar, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir. Faal durumdaki fritöz içerisindeki yağ alev alırsa, panik yapmayın ilk olarak elektrik akımını kesin ve yangın söndürme cihazınız ile müdahale ediniz, eğer yangın söndürme cihazınız yok ise, yakınınızdaki bir bezi ıslatarak fazla suyun akmasını sağlamak için bezi sıktıktan sonra fritözün üzerini örtün ve soğumasını bekleyin. Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir. İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.”