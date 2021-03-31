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31'i yerel 35 pozitif vaka!

"Toplam 6778 test yapıldı, 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi"

31 Mart 2021 Çarşamba 18:46
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31'i yerel 35 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6778  olup, 31'i  yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .31 kişi ise yerel vakadır. 

7 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-2 / Değirmenlik-1 / Yenikent-1/ Ortaköy-1 / K.Kaymaklı-1 


Girne 

Girne Merkez- 2 / Alsancak-5 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -3 / Görneç-1 / Baykal-5 / Çanakkale- 1 / Sakarya-2 / Ergenekon Köyü- 1 / Gülseren-1 / Karakeşliler Bölgesi- 1 

İskele 

Dipkarpaz-1/ İskele Merkez-1 

31 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6778 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 31  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 746.293 

Toplam Vaka Sayısı: 4404     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3959  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Anahtar Kelimeler:
Pozitif VakaKKTC
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