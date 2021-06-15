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31'i yerel 37 pozitif vaka

"Toplam 9778  test yapıldı, 31'i yerel 37  pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

15 Haziran 2021 Salı 19:15
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31'i yerel 37 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9778 olup,31'i yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış, 17  kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 31  kişi ise yerel vakadır. 


15 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yakın Doğu Bulvarı-4 / Yenişehir-1/ Meriç-2 / Haspolat-7 / Göçmenköy-1 

Girne 

Girne Merkez-6  /  Alsancak-2 / Yukarı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-3 

Güzelyurt 

Gayretköy-2 

Lefke 

Gemikonağı-1 

15  Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9778 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 31   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.340.997 

Toplam Vaka Sayısı: 7622 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7333  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 255  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 221 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 295   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 366 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2620 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 11.889 

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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