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31 Mayıs itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8 bin 676 TL

KTAMS, 31 Mayıs 2022 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 8 bin 676 TL olduğunu açıkladı. Ülkemizde uygulanan net asgari ücret ise 6 bin 90 TL... Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 2 bin 586 TL’ye çıktı.

07 Haziran 2022 Salı 13:57
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31 Mayıs itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8 bin 676 TL
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Türk Lirası’ndaki değer kaybı dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin de kazanç değeri günden güne eriyor...

Hayat pahalılığının piyasaya yansıması fakat maaşlara yansımaması ile de halkın alım gücü neredeyse ‘hiç’e varıyor...

Kıbrıs Türk Amme Memuları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğu veriler ışığında 31 Mayıs 2022 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 8 bin 676 TL olduğunu açıkladı.

Ülkemizde uygulanan net asgari ücret ise 6 bin 90 TL...

KTAMS tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mayıs   2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 8676 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 74,29 TL, aylık 2228,7, yetişkin bir erkek için günlük 77,99,  aylık 2339,7 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 81,72, aylık 2451,6 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 55,20 TL, aylık 1656 TL’dir.

31 Mayıs 2022

Zorunlu Gıda Harcamaları

Günlük

Aylık

Yetişkin Kadın

74,29

2228,7

Yetişkin Erkek

77,99

2339,7

15-19 Yaş Çocuk

81,72

2451,6

4-6 Yaş Çocuk

55,20

1656,0

Toplam

         289,20

8676

 

AÇLIK SINIRI

 

8676

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 8676TL’dir. Asgari Ücrete 1 Ocak  2022 tarihi itibarıyle yapılan artışa rağmen Türk Lirasında meydana gelen değer kaybı nedeniyle  alım gücü sürekli gerilemiştir.  Şöyle ki;  2021 yılının Mart ayında 3828 TL olan asgari ücret 332 Sterline denk gelirken bugün 6090 TL olan asgari ücret 291 Sterine gerilemiştir.  Ülkemizde birçok mal ve hizmetin fiyatı dövize endeksli olduğu göz önüne alındığında asgari ücretlinin alım gücünün yükselmediği, aksine hızla eridiği  görülmektedir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde   2022’nin Mayıs    ayında % 6,63 son beş ayda %43,10 bir yılda %98,12 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle Elektriğe  akaryakıta, tüp gaza,  ekmeğe, süt ve süt ürünlerine  yapılan  yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.  Bu şartlar altında değil asgari ücretliler orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının  ve ailelerinin  dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmamıştır. Hükümet edenler    dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünü koruyucu tedbirler almak yerine  kaşıkla verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun acilen toplanıp açlık sınırının çok altında kalan asgari ücreti en az hayat pahalılığı oranında atırmasını talep ederiz."

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