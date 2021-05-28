Birlikten Yapılan Açıkalama Şu Şekilde:

Daha önce bildirdiğimiz üzere Tarım Bakanlığına ve Hükümete 28 Mayıs Cuma gününe kadar sorunlara çözüm üretmesi için süre vermiştik.

Bugün Sayın Başbakanla yapılan görüşme sonucu bizlerin gördüğü Hükümetin tamamen zamana oynadığı ve üreticiyi kaderine bıraktığıdır. Hiçbir talep noktasında çözüm üretilmemiş ve üreticinin Haziran sonuna kadar beklemesini ortaya koymaktadırlar. Birliğimiz gördüklerinden ve duyduklarından hiçbir şekilde memnun olmamıştır.

Aynı zamanda daha önce açıklandığı gibi araçlı eylem noktasında gerekli izinler Polis Müdürlüğünden alınmıştır. 31 Mayıs pazartesi günü araçlı eylem yapılacaktır. Bu noktada Doğudan gelenler Hamitköy çemberinde, Batıdan gelenler ise Gönyeli Çemberin ’de saat sabah 10’ da buluşarak Kıbrıs Gazetesi önünde buluşarak Tarım Bakanlığına gidilecektir.

Hayvancılar Birliğinin Tarım Bakanlığı ve Hükümetten Talepleri;

Üreticinin Sütek’ten günü geçmiş alacağı olan % 55 lik kısmın karşılığı olan 14 milyon civarındaki alacağının 28 Mayıs Cuma gününe kadar ödenmesi.

Arpa fiyatının 2021 yılı sonuna kadar kesinlikle artırılmaması. Tüm hayvancıların böyle yarı kurak bir yılda yapılacak olan zam , direncini daha da düşürecektir. Yem fiyatları daha da artacaktır.

Süt fiyatları konusunda aylardır artan yem ve yem hammaddelerinden dolayı üretici 1 lt sütle 1 kg yem alamaz duruma gelmiştir. Talebimiz koyun,keçi ve inek sütüne artış yapılmasıdır. Bu noktada yapılması gereken 1 lt sütle 1.5 kg yem alınabilmesi noktasında düzenleme yapılmasıdır. Yem fiyatlarında yapılan sürekli artış bizlerin parite noktasında düzenleme yapılması yönünde tavrımızı ortaya koymuştur.

Şu anda yapılan Borsa uygulaması tüzüğe aykırı olarak uygulanmaktadır. Bizim talebimiz 2,35 krş/lt’den borsadan satılan inek sütünün derhal taban fiyatının yükseltilmesi. 2,94 krş/ lt olan süt taban fiyatı 0,59 krş aşağıya düşürülerek üretici her 15 günde 1,5 milyon tl’ ye yakın borsadan zarara uğratılmaktadır. Bir yandan akıl almaz yem zamlarına karşı öte yandan süt fiyatlarının borsada düşürülmesi tamamen üreticinin sütünü peşkeş çekmektir.

Mutlak süretle keçi sütünü alması gereken Sütek, bu konuda imalatçının tavrına göre uygulama yapmaktadır. Bizim talebimiz keçi sütüne kesinlikle alım garantisi verilmesidir.

Kuraklığa rağmen küçükbaş hayvan başı D.G.D miktarı bir tek kuruş artırılmadı. Bu konuda Sayın Çavuşoğlu gündemde bir paket açılımının olduğunu belirtiyor. Paketin içinde küçükbaş hayvancıya verilecek olan desteğin miktarı derhal açıklanmalıdır. Ayrıca yem desteği yapılmalıdır.