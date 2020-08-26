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310 kilo kaçak et tespit edildi!

Polis, bu sabah Beyarmudu’nda Güney Kıbrıs’tan aldığı 310 KG eti kaçak bir şekilde Kuzey Kıbrıs'a geçiren şahsı tespit ederek tutukladı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:33
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310 kilo kaçak et tespit edildi!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada bu sabah saat 06.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine, kaçak bir şekilde 310 KG et geçiren Erdoğan Karagözlü tespit ederek tutuklandı.

Yapılan açıklamada, 66 yaşındaki Karagözlü’nün, Güney’den alıp; gümrüğe beyan etmeden ve sağlıksız koşullarda Kuzey’e taşıdığı 310 KG etin emare olarak alındığı ifade edildi.

Söz konusu şahsın, gümrük cezasını ödememesi halinde, mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak Et T
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