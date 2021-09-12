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317 araç sürücüsüne işlem, 1 araç trafikten men edildi

11-12.09.2021 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

12 Eylül 2021 Pazar 12:27
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317 araç sürücüsüne işlem, 1 araç trafikten men edildi

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri, bar ve eğlence yerleri ile kahvehanelerde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 29 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 824 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 317 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bar ve eğlence yerleri kontrol edilmiş olup, 1 restoranın alkollü içki ruhsatı olmaksızın alkollü içki sattığı tespit edilerek işletmeci hakkında yasal işleme gidilmiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 45 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 155 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 41 araç trafikten men edilmiş ve 2 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri, bar ve eğlence yerleri ile kahvehanelerde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 254 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 44 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bar ve eğlence yerlerinde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 450 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç ise trafikten men edilmiştir.

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