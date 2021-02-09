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32'si yerel 50 pozitif vaka
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32'si yerel 50 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 5103 test yapıldı, 32'si yerel 50 pozitif vakaya rastlandı, 41 kişi taburcu edildi "

09 Şubat 2021 Salı 19:15
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32'si yerel 50 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 5103 test yapıldı, 32'si yerel 50 pozitif vakaya rastlandı, 41 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5103 olduğunu, 32'si yerel 50 pozitif vakaya rastlandığını ,41 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 32 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 26 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 6 kişinin Güzelyurt, 3 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

9 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5103   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17 

Yerel Vaka Sayısı: 32 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 41

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 447. 909

Toplam Vaka Sayısı: 2884

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2112

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 756  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 190

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 554

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

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