Girne’de Karaoğlanoğlu’nda 2011 yılında eşi Lorena Tarım’la yatakta uyuyan 33 yaşındaki Orhan Dural’ı öldüren ve 30 yıl hapis cezasının indirimini isteyen 46 yaşındaki Esaf Tarım’ın cezası 32 yıla yükseltildi.

Esaf Tarım cezanın fahiş olduğu gerekçesiyle, KKTC Başsavcılığı ise sanığın beraat ettiği Taammüden adam öldürme suçundan mahkûm olmasını talep etti.

Yargıtay Ceza Heyet Başkanı Gülden Çiftçioğlu, üye Bertan Özerdağ ve üye Beril Çağdal’ın huzurunda dinlenen istinafın kararı dün açıklandı.

Kararı okuyan Gülden Çiftçioğlu, tüm olgulara değinerek, alt mahkemenin Esaf Tarım’ın Taammüden adam öldürme suçundan beraat ettirilmesi kararını hatalı buldu ve sanığın bu suçtan mahkûm ettiklerini açıkladı.

Çiftçioğlu, Taammüden adam öldürme suçunun ömür boyu hapis cezası gerektiren, Ceza Yasasındaki en ağır suçlardan olduğuna değindi.

Çiftçioğlu, sanığın maktule ait ikametgâha öldürmek gayesiyle girmesini ve maktulün yatak odasında uykuda olduğu esnada öldürmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Çiftçioğlu, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirip, 32 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.