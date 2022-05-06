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3200 TL değerindeki içkiyi çaldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Taşma İsimli marketten 14 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde içki reyonundaki raf üzerinde satışa sunulmuş olan 3200 TL değerindeki Blue Label içkiyi çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen zanlı A.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Mayıs 2022 Cuma 13:32
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3200 TL değerindeki içkiyi çaldı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Taşma İsimli marketten 14 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde içki reyonundaki raf üzerinde satışa sunulmuş olan 3200 TL değerindeki Blue Label içkiyi çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen zanlı A.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Zübeyde Sennaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Sennaroğlu 14 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren ve Taşmar isimli Marketin içki reyonundaki raf üzerinde satışa sunulmuş olan 3200 TL değerindeki Blue Label içkiyi zanlı tarafından sirkat edildiğini ve market işletmecisinin 28 Şubat 2022 tarihinde polise gelerek mesele ile ilgili olarak şikâyetçi olduğu, marketin kamera görüntüleri incelenerek zanlının eşkâli tespit edilerek aranan kişi ilan edildiğini söyledi.

Polis zanlının 2 Mayıs 2022 tarihinde tekrar aynı markete gittiği sırada orada çalışanlar tarafından tespit edilip polise bilgi verildiği ve derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının 10 bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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