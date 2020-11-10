33 hırsızlık sabıkası bulunan sanık, bu kez de kola hırsızlığından 6 ay hapse mahkum edildi

Mağusa’da 2020 yılı Haziran ayı içerisinde bir gecede 2 kez Tahsin Gül’e ait eve girerek buzdolabından 1 litre kola sirkat eden sanık Recep Gergin’in Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargı süreci dün tamamlandı.

“Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” davalarından yargılanan sanık suçlu bulundu.

Benzeri suçlardan 33 sabıkası bulunan sanık Gergin, 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

AKSUN: SANIK HIRSIZLIK YAPMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ

Sanık hakkındaki davanın kararını Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun okudu. Sanığın mahkum olduğu “Geceleyin ev açma” suçu için 10 yıla, “Sirkat” suçu için 5 yıla ve “Mülke tecavüz” suçu için ise 2 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü söyleyen Aksun, işlenen suçların ciddi suçlar olduğunun altını çizdi.

Herkesin huzur içinde yaşama ve maddi manevi değerlerini geliştirme hakkına sahip olduğunu söyleyen Aksun, kimsenin bir başkasının evine izinsiz girmeye ve alınteri ile elde ettiği eşyalarını almaya hak ve yetkisi olmadığını vurguladı.

Sanık Gergin’in benzeri suçlardan azımsanamayacak miktarda sabıkası olduğunu kaydeden Aksun, sanığın 33 sabıkası olduğunu ve aldığı hapislik cezalarından ıslah olmayarak sistematik bir şekilde ayni suçu işlemeye devam ettiğinin görüldüğünü açıkladı.

Sanığın daha önce uzun süreli hapislik cezaları almasına rağmen hırsızlık yapmayı alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Aksun, sanığın ıslah olmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak Recep Gergin’i 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

AYNI EVE BİR GECEDE İKİ KEZ GİRDİ

Sanık Recep Gergin 21 Haziran 2020 tarihinde Glapsides bölgesinde Tahsin Gül’e ait evin kapalı ve kilitli vaziyetteki penceresini hasar yapmaksızın açıp içeri girmiş ancak evin içeriye açılan kapının kapalı olmasından dolayı ayni pencereden çıkış yapmıştı. Sanık akabinde ayni evin kapalı ancak kilitsiz vaziyetteki mutfak penceresini açıp içeriye girerek 4,5 TL değerindeki 1 litre kolayı sirkat etmişti. Sanık, 30 Haziran 2020 tarihinde kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklanmıştı.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI