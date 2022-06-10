33 yaşındaki kadın Ercan'da tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre; 07.06.2022 tarihinde, saat 02:50 sıralarında, Ercan Hava Limanında P.K.(K-33), KKTC’den çıkış yapmasını sağlamak için başka bir şahıs adında düzenlenmiş Hindistan Pasaportunu görevli memura verip belgede adı geçenin kimliğine büründükten sonra sahte davranış ile kayıt temin etmeye teşebbüs etti. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.