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338 öğrenciye müjde 

Yurt dışı bursları için görevdeler 

23 Mart 2020 Pazartesi 15:03
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338 öğrenciye müjde 

Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, yurt dışında okuyan öğrencilerimizin burs ödemelerinin hazır olması için bakanlık personeli ile birlikte özverili bir çalışma yürüttüklerini ve ödemelerin hazır hale geldiğini söyledi. 


Öztürk’lerin açıklaması şöyle;
Yurtdışında olup burs kapsamında olan 338 öğrencimiz tespit edilmiş olup, harcama belgeleri maliye bakanlığını gönderilmiştir. Yurtdışında olup tespit edemediğimiz öğrencilerimiz bağlı bulundukları ataşeliğe bildirimde bulunmayı ihmal etmesinler. Burs kapsamında olmayıp yurtdışında olan öğrencilerimizle ilgili açılım bakanlar kurulunun gündeminde olup gerekli açıklama birkaç gün içinde yapılacaktır.
Bazı görevler kutsaldır. Ne olursa olsun görevini yerine getirmek için çalışmak gerekir. Hem Ataşelerimiz, hem de Bakanlık personelimiz yurt dışında olduğu tespit edilen öğrencilerin burslarının yarın ödenebilmesi için birkaç gündür yoğun mesai harcıyoruz. Sonuna geldik ödemenin yapılabilmesi için harcama belgelerini bugün maliye bakanlığına teslim ediyoruz.

Anahtar Kelimeler:
öğrenciBursKoronavirüs
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