34 bin öğrenci ders başı yaptı

Devlet okullarında eğitim alan yaklaşık 34 bin öğrenci bu sabah ders başı yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda, 4 yaştan ilkokul 5’inci sınıfa kadar yaklaşık 20 bin öğrenci yeni eğitim yılına başladı.

Genel Orta öğretim Dairesi’ne bağlı ortaokul ve liselerde ise yaklaşık 10 bin öğrenci ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı ortaokul ve liselerde yaklaşık 3 bin 400 öğrenci bugün ders başı yaptı.

Bir kısmı geçen hafta başlayan özel okulların geri kalanları da bugün yeni eğitim yılına başlıyor. Geçen yılın verilerine göre, özel okullarda, okul öncesinde 3 bin 188, ilkokullarda 3 bin 484, ortaokullarda bin 467 ve liselerde bin 740 öğrenci eğitim görüyor.

3 BİN 731 ÖĞRETMEN…

Yeni yapılan münhallerle, devlet okullarında bu yıl 3 bin 731 öğretmen görev yapacak.

Buna göre, 4 yaştan ilkokul 5’inci sınıfa kadar bin 460; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda bin 800; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 471 öğretmen görev alacak.