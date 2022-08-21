Künye
Kıbrıs 37
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da tutuklandı
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da...
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Flaş Haber
Sabah saatlerinde feci kaza!
Kapat

"34. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı organizasyon komitesini kınıyoruz"

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

21 Ağustos 2022 Pazar 16:54
91 Okunma
"34. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı organizasyon komitesini kınıyoruz"


Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde;

"Olimpizm, dostluk, kardeşlik, mükemmellik, daha iyiye ve güzele ulaşmak için her türlü dil, din, ırk, politik görüş ve benzeri farklılıkları spor yoluyla ortadan kaldırmaktır. Olimpizm sayesinde bu değerler dünya çapında benimsenir ve yaygınlaşır. Olimpizm, ilkelerini spordan alan bir dünya görüşü ve yaşam biçimidir. Sporun olmadığı yerde Olimpizm de yoktur. Olimpizm spor ile insani değerleri bağdaştırır.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 34. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı organizasyon komitesini KINIYORUZ.

Uluslararası bir yarış olduğu ifade edilen 2400 sporcunun katıldığı, 1200 'ünün yabancı olduğu bir yarışta Genel Klasman Birincisi olan sporcumuza kendi ülke bayrağını Rusya Ukrayna savaşını bahane ederek açtırmayan zihniyeti kınıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da tutuklandı
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da tutuklandı
Asayiş ve trafik denetimi!
Asayiş ve trafik denetimi!
KTÖS, KTOES, DAÜSEN ve DEV-İŞ'ten ESSA'ya destek!
KTÖS, KTOES, DAÜSEN ve DEV-İŞ'ten ESSA'ya destek!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim