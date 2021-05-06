34'ü yerel 54 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8286 olup, 34'ü yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış 67 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 34 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenişehir -1 / Ortaköy-1/ Taşkınköy-2 / Gönyeli-8 / Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ Yenikent-2 / Kızılbaş-1/ Surlariçi-1 / Alayköy-1

Girne

Girne Merkez-3 / Göçeri Köyü -1 / Zeytinlik-1/ Çatalköy-2

Gazimağusa

Gülseren-1/ Vadili-1/ Sakarya-1/ Mutluyaka-1/ Çanakkale Bölgesi-1 / Yeniboğaziçi-2

İskele

Topçuköy-1

6 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8286

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

Yerel Vaka Sayısı: 34

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 67

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.033. 869

Toplam Vaka Sayısı: 6581

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5969

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 580

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 488

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 30

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

