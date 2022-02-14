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343 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 25.038 test yapıldı, 343 pozitif vakaya rastlandı, 487 kişi taburcu edildi"

14 Şubat 2022 Pazartesi 18:49
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343 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.038 olup, 343 pozitif vakaya rastlanmış, 487 kişi taburcu edilmiştir. 

156 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 72 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

14 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.038       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 343 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 343         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 487   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.619.630    
      
Toplam Vaka Sayısı: 62.052        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.750          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4120      
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4044      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1317 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3751       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 126287

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