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35 araç trafikten men edildi

19 Kasım 2022 Cumartesi 10:49
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35 araç trafikten men edildi



Lefkoşa’da dün akşam yapılan trafik denetimlerinde, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 345 araç sürücüsü rapor edildi, 35 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Polis Müdürlüğü tarafından dün akşam 21.30’da başlayan ve sabah 02.00’ye kadar devam eden trafik denetimlerinde toplam 716 araç kontrol edildi.

Asayiş denetimleri kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlar ve gece kulüplerini de denetleyen polis, bu mekanlarda herhangi bir olumsuzluk tespit etmezken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

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