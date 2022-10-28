35 Dakikalık Adana bileti 3 bin 505 TL!

ÖZEL HABER - Pelin Yükselay

Önümüzdeki hafta sonunu Adana'da geçirmek isterseniz 35 dakikalık uçuş için Pegasus Hava Yollarına ödemeniz gereken rakam (gidiş-dönüş) 3 bin 505 TL... Türk Hava Yolları da aynı tarihler için Adana biletine 3 bin 208 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

40 Dakikalık Antalya uçuşu için 3 bin Lirayı gözden çıkarmalısınız!

40 dakikalık Ercan-Antalya uçuşu da ateş pahası... Aynı tarihlerde Antalya'ya seyahat etmek için Pegasus Havayolları'na 3 bin 40 TL, Türk Hava Yolları'na ise 2 bin 719 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

İzmir'e bir tek Pegasus uçuyor!

İzmir seferlerinde de durum diğerlerinden farksız... İzmir'e tek uçan havayolu şu an Pegasus. Söz konusu tarihlerde İzmir'e gidip gelmek isterseniz ödemeniz gereken rakam tamı tamına 3 bin 310 TL.