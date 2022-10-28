Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107

35 Dakikalık Adana bileti 3 bin 505 TL!

Önümüzdeki hafta sonunu Adana'da geçirmek isterseniz 35 dakikalık uçuş için Pegasus Hava Yollarına ödemeniz gereken rakam (gidiş-dönüş) 3 bin 505 TL... Türk Hava Yolları da aynı tarihler için Adana biletine 3 bin 208 TL ödeme yapmanız gerekiyor. 

28 Ekim 2022 Cuma 10:01
251 Okunma
35 Dakikalık Adana bileti 3 bin 505 TL!



ÖZEL HABER - Pelin Yükselay

Önümüzdeki hafta sonunu Adana'da geçirmek isterseniz 35 dakikalık uçuş için Pegasus Hava Yollarına ödemeniz gereken rakam (gidiş-dönüş) 3 bin 505 TL... Türk Hava Yolları da aynı tarihler için Adana biletine 3 bin 208 TL ödeme yapmanız gerekiyor. 

40 Dakikalık Antalya uçuşu için 3 bin Lirayı gözden çıkarmalısınız!

40 dakikalık Ercan-Antalya uçuşu da ateş pahası... Aynı tarihlerde Antalya'ya seyahat etmek için Pegasus Havayolları'na 3 bin 40 TL, Türk Hava Yolları'na ise 2 bin 719 TL ödeme yapmanız gerekiyor. 

İzmir'e bir tek Pegasus uçuyor!

İzmir seferlerinde de durum diğerlerinden farksız... İzmir'e tek uçan havayolu şu an Pegasus. Söz konusu tarihlerde İzmir'e gidip gelmek isterseniz ödemeniz gereken rakam tamı tamına 3 bin 310 TL.

Son Güncelleme: 28.10.2022 10:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22 yaşındaki kadın uyuşturucudan tutuklandı!
22 yaşındaki kadın uyuşturucudan tutuklandı!
73 yaşındaki şahıs suçüstü yakalandı
73 yaşındaki şahıs suçüstü yakalandı
8 metre yükseklikten düştü!
8 metre yükseklikten düştü!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim