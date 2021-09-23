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35 Markadan Sadece Biri Uygun Değil

Tarım Dairesi müfettişleri piyasada satılan zeytinyağı markalarını denetledi.

23 Eylül 2021 Perşembe 16:41
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35 Markadan Sadece Biri Uygun Değil

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler çerçevesinde 35 adet zeytinyağı numunesi toplanarak, tağşiş analizi için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

34 zeytinyağı numunesi aslına uygun olarak saptanırken, 1 numunenin uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı. 

“Yağ-Sal Zeytinyağı” adlı zeytinyağı markasının Ekim 2019 üretim tarihli zeytinyağlarında tağşiş saptanması nedeniyle, bu ürünler piyasadan toplatılmaya başlandı.

Kaynak : TAK

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