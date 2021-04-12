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35 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 8461 test yapıldı, 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 37 kişi taburcu edildi"

12 Nisan 2021 Pazartesi 18:56
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35 pozitif vakaya rastlandı
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8461 olup, 31'i yerel 35 pozitif vakaya 37 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır.

11 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2/ Yakındoğu Bulvarı- 3/ Sanayi Bölgesi-1/ Marmara-1 Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Hamitköy-1


Girne

Girne Merkez- 2 / Karşıyaka-1-

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -8 / Tuzla-1/ Salamis Yolu-2 / Kaleiçi-2 / Karakol Bölgesi- 1/ Yeniboğaziçi-1



İskele

Kaplıca-2



12 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8461

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 31

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 836.410

Toplam Vaka Sayısı: 5108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4394

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 684

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 598

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Anahtar Kelimeler:
KKTC
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