35 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8461 olup, 31'i yerel 35 pozitif vakaya 37 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır.
11 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2/ Yakındoğu Bulvarı- 3/ Sanayi Bölgesi-1/ Marmara-1 Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Hamitköy-1
Girne
Girne Merkez- 2 / Karşıyaka-1-
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -8 / Tuzla-1/ Salamis Yolu-2 / Kaleiçi-2 / Karakol Bölgesi- 1/ Yeniboğaziçi-1
İskele
Kaplıca-2
12 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8461
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 836.410
Toplam Vaka Sayısı: 5108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4394
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 684
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 598
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4