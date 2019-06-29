3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için döverek hastanelik etti!

Bir turizm şirketinde şoför olarak çalışan Ertan A. (38), uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle 3,5 yaşındaki kızı S.A.'yı döverek hastanelik etti. Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ertan A., 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, önceki gün gece yarısı sıralarında Gazimağusa ilçesine bağlı Akdoğan Köyü’nde meydana geldi. Ertan A., gece yarısı sıralarında uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle kızı S.A.'yı tokatlamaya ve boğazını sıkmaya başladı. S.A.'nın sağ gözü, boynu ve yanağı morardı. Altınok'un eşi, polise giderek şikâyetçi oldu. S.A. hastaneye kaldırılırken, polis, Ertan A.'yı 'ciddi darp' suçundan gözaltına aldı.
Mahkemeye çıkarılan Ertan A., “İstemeden oldu, çok çok özür dilerim” dedi. Yargıç Umut İnan ise babaya tepki göstererek “İzahatınız kabul edilebilir değil. Bir baba, çocuğuna istemeden nasıl böyle bir şey yapar?” diye konuştu. Yargıç İnan, Ertan A.'nın 45 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, küçük kız ise tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildi.
Kaynak:Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)
pezevenk e bak sen kimsin 3.5 yaşında çocuğa vuracaksın. insan değilsin sen. kendini bile ifade edemeyecek bir çocuga el kaldırmak aklım almıyor. Bu baba müsvettesine en güzel ceza ıslatıp ıslatıp döveceksin derisini kaldırıp kanatana kadar kaya tuzu basacaksın ki belki anlar o yaşta birini dövmeyi. söyletmeyin beni fazla alın kardeşim çocuğu adamdan alın.
BE ÖKÜZ YAZIKLAR OLSUN SENİN GİBİ BABAYA PARDON ÖKÜZE
Senin baba gibi Allah binbir türlü belanı versin o.ç
Allah kimine vermez aratır kiminede verir aglatır ne acayip bir dünya
Bu mahlukat baba değil insan bile olamaz bunun gibi karaktersiz şerefsizlere sakin o çocuğu vermeyin geri ertan altınok bu mahlukata bu ülkede bırakın iş vermeyi nefes alacak yer bile verilmemeli sakin kimse bu mahlukata iş vermesin
Pislik seni bunu kör kazığa oturtmalı
Ey adi yaratık, bir daha yaparsan umarım köy halkı seni linç eder. Onlar etmezse biz gönüllülere olsun çağrı yaparlar. Bu Dünyadaki her insan kılığındakinin yaşaması gerekmez.
Taksi izni verenlere ve savcılara çağrımdır. Kendi 3.5 yaşındaki çocuğunu uyumadı diye hastahanelik eden bu ite yerli veya yabancı müşteri emanet edilebilir mi? Ruh hastalarına her gün onlarca müşteri teslim edilemez. Bunun T izni iptal edilmeli. Edemeyen bu itin
yapacaklarından sorumludur. NOKTA