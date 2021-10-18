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350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

18 Ekim 2021 Pazartesi 21:09
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350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti
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 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 18609  numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet, Lefkoşa  bayilerimizden Hüseyin Dağ tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 35 TL olarak, 19 Ekim 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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