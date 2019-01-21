35.Dönem Turist Rehberi Yetiştirme Kursu başladı

Turizm ve Çevre Bakalığı ile Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) işbirliğinde düzenlenen 35. dönem ‘Turist Rehberi Yetiştirme’ kursu bugün başladı.Sekiz ayrı dilde toplam 43 kişinin eğitim alacağı kurslar 28 Mayıs tarihinde sona erecek. Düzenlenen kurslar ile bugüne kadar toplam bin 352 turist rehberi yetiştirildi.

Kamu-Sen konferans salonunda başlayan Turist Rehberi Yetiştirme Kursu’nun ilk gününde kursiyerlere hitap eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke turizmi açısından rehberlerinönemine değindi.

Ülkenin kültürel anlamda ‘doğru’ tanıtılması konusunda rehberlere çok büyük görevler düştüğünü belirten Ataoğlu, rehberlik mesleğini icra eden kişilerin zaman merfumu gözetmeksizin özveri ile çalıştıklarını ifade etti.

Turistlere göre rehberlerin birer öğretmen olduğunu vurgulayan Ataoğlu, değişen ve gelişen turizm modelleri nedeni ile rehberlik eğitiminin hiç bir zaman bitmeyeceğini de belirtti.

Bakan Ataoğlu 4 ay sürecek olan rehberlik kursuna katılan kursiyerlere başarılar dilerken, KITREB ile birlikte ülke turizmi için hizmet vermeye devam edeceklerini de vurguladı.