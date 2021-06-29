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35'i yerel 43 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9551 test yapıldı, 35'i yerel 43 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi"

29 Haziran 2021 Salı 18:55
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35'i yerel 43 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9551 olup, 35'i yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 42 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 35 kişi ise yerel vakadır. 

10 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-3 / Hamitköy-2 / Haspolat-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Taşkınköy-1/ Yenikent-1/ Yenişehir-1 

Girne 

Girne Merkez- 8 / Lapta-1/ Ozanköy-2/ Dikmen-1/ Beylerbeyi-1/ Yukarı Girne-1/ Karakum-1/ Kaşgar-1/ Ozanköy-1 / Karaoğlanoğlu-1 

Gazimağusa 

Tatlısu-1 / Akdoğan-3 / Yeniboğaziçi-1 

İskele 

Boğaz-1 

Lefke 
Doğancı-1 


29 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9551 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 35 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.463. 451 

Toplam Vaka Sayısı: 8065 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7687  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 294 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4309 
 

Son Güncelleme: 29.06.2021 23:38
Anahtar Kelimeler:
KKTC
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