35’inci hükümet kuruldu

Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi’nin ortaklığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci hükümeti kuruldu.

Yeni hükümet, Kıbrıs Türk halkının devlet olgusuna kavuştuğu Kıbrıs Türk Federe Devleti dönemiyle birlikte, 41’inci hükümet sıfatını taşıyor. UBP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili 59 yaşındaki Ersin Tatar, KKTC’nin ilanından sonraki sürede görev yapan 13’üncü başbakan oldu.

UBP-HP KOALİSYONU

Cumhurbaşkanı’na bugün sunulan UBP-HP koalisyonunda görev dağılımı şöyle:

“Başbakan Ersin Tatar (UBP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel (UBP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu (UBP).”

MECLİS’TEKİ DAĞILIM

Tüm bakanların aynı zamanda milletvekili sıfatı taşıdığı yeni koalisyon hükümeti, 50 üyeli Cumhuriyet Meclisi’nde 30 milletvekiline sahip.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarmıştı.

Başbakan ve 10 bakandan oluşan kabinede, UBP 8, HP ise 3 üyeye sahip. CTP-HP-TDP-DP koalisyonunda görev yapan HP’li isimler olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni koalisyonda da koltuklarını korudu.

Bakanlıkların adı yeni hükümette aynen kalırken, bazı daire, kurum ve kuruluşların bağlı olduğu bakanlıklar değişti.

TATAR, 13. BAŞBAKAN

İki dönem Maliye Bakanlığı yapan Başbakan Ersin Tatar ilk kez başbakan, UBP kanadındaki bakanlardan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz siyasi hayatlarında ilk kez bakan sıfatını kazandı.

Ersin Tatar, KKTC siyasi tarihinde Mustafa Çağatay, Necat Konuk, Derviş Eroğlu, Hakkı Atun, Mehmet Ali Talat, Ferdi Sabit Soyer, İrsen Küçük, Sibel Siber, Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Soyer Kalyoncu, Hüseyin Özgürgün ve Tufan Erhürman’dan sonra 13’üncü başbakan oldu.

Kabinedeki tek kadın bakan olan 1981 doğumlu İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, aynı zamanda en genç bakan ünvanını taşıyor. Kabinedeki en yaşlı bakanlar ise 1955 doğumlu Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile Sağlık Bakanı Ali Pilli.

UBP-HP Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, görev süresinde çalıştığı 5. Hükümet; kurulması için görev verdiği ve onayladığı ise 4. Hükümet…

KABİNENİN ÖZGEÇMİŞİ

Başbakan Ersin Tatar: 30 Ekim 2018’den beri UBP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Ersin Tatar 1960 yılında Lefkoşa’da doğdu. Lise eğitimini İngiltere’de tamamladı. 1982 yılında Cambridge Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1982-1986 yıllarında İngiltere’de Price Waterhouse’da çalışıp gerekli sınavları geçtikten sonra Chartered Accountant ünvanını aldı. 1986-1991yılları arasında İngiltere’de PollyPeck Firması’nda Finansman Müdürü olarak, 1991-92 yılları arasında Ankara’da FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş’de finansman Müdürü olarak, 1992-2001 yılları arasında ise İstanbul’da Show TV’de Genel Koordinatör olarak çalışan Ersin Tatar 1996 yılında KKTC’nin ilk özel televizyon kanalı olan “Kanal T”yi kurdu. 2003 yılında Ulusal Birlik Partisi ile siyasetle tanıştı.

İstanbul’da 1997-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığını yürüten Ersin Tatar, 2001-2003 yılları arasında iki yıl YenicamiAğdelen Kulübü Başkanlığını yürüttü.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alan Ersin Tatar, 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu göreve devam ederek, 13 Haziran 2013 tarihine kadar dört yıl süre ile bu görevi yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçilen Tatar, sekizinci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi.

Tatar, 27-28 Ekim 2018’deki UBP Kurultayı’nda Hüseyin Özgürgün’le birlikte ikinci tura kaldı ancak Özgürgün’ün 30 Ekim’de yarıştan çekildiğini açıklamasıyla genel başkan seçildi.

İngilizce bilen Ersin Tatar, evli ve iki çocuk babası…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: 1973 yılında Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde doğdu.1995’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1997’de Bosna Hersek’te savaş sonrası seçimlerin demokratik olabilmesi için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’nde çalıştı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 1998 yılında Türk Boğazlarından geçiş hakkı konusundaki yüksek lisansını; 2002 yılında da 1959-1960 Kıbrıs Antlaşmaları konusunda doktorasını tamamladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında İngiltere’de Londra Üniversitesi Hukuki Çalışmalar Enstitüsü’nde araştırmalar yaptı. 1996-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2003 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi-akademisyen olarak çalışmaya başladı ve bir dönem bu bölümün başkanlığını da yürüttü. 2008 yılında kazandığı bir bursla İngiltere’de Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bir dönem görev yaptı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde uluslararası hukuk, hukuka giriş, müzakere ve arabuluculuk, dünya politikası gibi dersler verdi. Haziran 2015’te Profesör unvanını aldı.

2002 yılında Kıbrıs’a döndü ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve ardından ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde yer aldı. 2002-2003 ve 2003-2004 dönemlerinde, Birleşmiş Milletler Antlaşmalar Komitesi üyeliği yaparak, Annan Planı müzakerelerinde Kıbrıs Türk tarafının müzakere heyetinde yer aldı. Kıbrıs Türk müzakere heyeti içerisinde uluslararası hukuk uzmanı sıfatıyla İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında yapılan müzakerelere katıldı. 2010 yılında üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun döneminde atandığı Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi görevini 8 Haziran 2012 tarihine kadar sürdürdü. Bu dönemde KKTC’de Toparlanıyoruz isimli sivil toplum hareketinin öncülüğünü yaptı ve görevinden istifa etti. 2014 yılı içerisinde yeniden başlayan müzakerelerde 8 Şubat 2014 tarihinde KKTC Cumhurbaşkanı tarafından bu kez Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi olarak atandı.

12 yıllık müzakere görevi sırasında üç farklı KKTC Cumhurbaşkanı, dört farklı Kıbrıs Rum lideri ve iki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile aynı müzakere masasında bulundu. Görevi sırasında Londra, Atina, Moskova, New York, Washington, Brüksel, Paris ve Berlin gibi dünya merkezlerinde KKTC Cumhurbaşkanlığı adına diplomatik faaliyetlerde bulundu ve Kıbrıs Türk tarafını temsil etti.

Ocak 2016’da kurulan Halkın Partisi’nin kurucu genel başkanı olan Kudret Özersay halen bu partinin Genel Başkanlığını sürdürüyor ve 7 Ocak 2018 tarihinde yapılan erken genel seçimleri sonucunda Halkın Partisi Lefkoşa milletvekili olarak seçildi.

Kudret Özersay CTP-HP-TDP-DP dörtlü koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yanında Hükümet Sözcülüğü görevini de üstlenmişti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri: 16 Kasım 1981’de Mağusa’da doğdu. Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun oldu ve Marmara Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yaptı.

2005’te Kıbrıs’a dönerek stajının ardından avukat olarak çalışmaya ve daha sonra da kendi hukuk bürosunda avukatlık mesleğini icra etmeye başladı.

Evli ve bir çocuk annesi olan Baybars, dörtlü koalisyon hükümetinde de İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu: 31 Mart 1966’da Gönyeli doğdu. Haydarpaşa Ticaret Lisesi Muhasebe bölümünden sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi işletme bölümünden mezun oldu. Kasım 1987-1992 arasında Kredi Kambiyo Bölümü “B” imza yetkili Şef Yardımcısı olarak Kıbrıs Kredi Bankası’nda çalıştı. Mayıs 1992’de Gelir ve Vergi Dairesi’nde görev yaptı. 2001’de KDV Merkez Şube Sorumlusu oldu. 21 Temmuz 2009’da Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü; 12 Ekim 2015’te Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı oldu. 4 Mayıs 2016 ile 15 Ocak 2018 arasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü.

1997-2004 yılları arasında yedi dönem Gönyeli İlkokulu Okul Aile Birliği’nde faal üyelik yaptı.2004-2005 yılları arasında Gönyeli İlkokulu okul Aile Birliği Başkanlığı, 2005 Gönyeli Tenis Kulübü Yönetim Kurulu mali işler sorumluluğu, 2001-2003 ve 2008-2009 Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanlığı; 2007 Gönyeli Spor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı.

Ocak 2018 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi; Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Üyeliği görevini aldı.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Amcaoğlu, evli ve üç çocuk babası.

1955’te Baf’a bağlı Falya (Gökçebel) köyünde doğdu. İlkokulu Falya’da, ortaokul ve liseyi ise Baf Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonar İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İç Hastalıkları dalındaki uzmanlık eğitimini tamamladı. Türkiye’de çeşitli sağlık birimlerinde, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde, Cengiz Topel Hastanesi ve Lefke Sağlık Merkezi’nde İç Hastalıkları Uzmanı, Güzelyurt Sağlık Merkezinde ise sorumlu hekim olarak görev yaptı.

2013 yılındaki genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili olarak seçildi ve 2018 Erken seçimine kadar bu görevi sürdürdü. Bu süreçte Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, Dilekçe Komitesi, Güzelyurt Hastanesi ile ilgiliihale süreci bu süreçte yaşananlar ve kamu ihale yasasının pratikte ortaya çıkardıkları zorluklar ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi üyeliklerini yaptı. 7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Güzelyurt Milletvekili seçildi. Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkan Yardımcısı görevini yürüten Pilli, evli ve bir çocuk babası.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu: 1961 yılında Baf’ın Poli kasabasında doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun olduktan sonra Alman hükümetinin verdiği bursla Almanya’da tıp eğitimine başladı. Tıp eğitiminin son iki yılını İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak, Zeynep-Kamil Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yaptı.

İhtisas döneminde Almanya’dan aldığı burslarla çeşitli hastanelerde çalıştı. Zeynep Kamil Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. İstanbul’a dönüşünde bir süre Başasistan olarak Zeynep Kamil Hastanesi’nde çalıştı. 1993 yılında KKTC’ye döndü. Askerlik hizmetinin ardından kendi özel kliniğinde çalıştı.

Nisan 2011’den 28 Temmuz 2013’e kadar Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini yaptı.28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

15 Temmuz 2015’te kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler-Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. Sayıştay Komitesi Başkanlığı ve Çevre Komitesi Üyeliği görevlerini aldı.

İngilizce ve çok iyi derecede Almanca bilen Sucuoğlu, evli ve iki çocuk babası.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu: 1965 yılında Topçuköy’de doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1991’de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak Karpaz Meslek Lisesi’ne atandı. On yıl süreyle burada öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Aynı dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’nde Halk Edebiyatı branşındamaster eğitimi yaptı. 2001’deGazimağusa KIBATEK Vakfı Edebiyat Kulübü’nün kurulma çalışmalarına katılıp kulüp başkanı oldu. İki yıl yürüttüğü başkanlık döneminde birçok kültür faaliyetlerinde bulundu. 2001-2002 yılları arasında Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda ve İskele Bekirpaşa Lisesi’nde müdür muavini olarak görev yaptı.

14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi’nde İdari ve Sosyal İşler Komitesi ile Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinde partisini temsilen görev yaptı. Aralık 2006’da UBP Genel Sekreterliğine seçildi.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı; 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük başkanlığındaki hükümette ise Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı.

6 Nisan 2011 tarihinde Küçük Hükümeti değişikliğinde İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı olarak görev aldı. 13 Haziran 2013 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi ve 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP’den İskele Milletvekili seçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi görevini aldı.

Çavuşoğlu, evli ve iki çocuk babası.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz: 1966 yılında (Ayvacık Çarşamba), Samsun’da doğdu. 1975 yılında KKTC’ye geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup, Yüksek Lisansını YDÜ Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlanması ve Ekonomisi Anabilimi Dalında tezli olarak tamamladı.

1996 yılında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sivil Savunma Teşkilatı’nda birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitim yanında, ABD’de Fulbright Komisyonu’nun düzenlediği Arama Kurtarma Eğitimine katıldı.

2009 yılında Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılarak, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. Uzun yıllar futbolcu, yönetici ve amatör antrenörlük yaptı. KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. KKTC Gazimağusa Maraş Masterleri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. Meclis Divan Katibi olarak görevini yürüttü. UBP Grup Başkan Vekilliği yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçilen Dursun Oğuz, evli ve üç çocuk babası.

Ekonomi Ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy: 1963 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1986 yılında ABD’de Wisconsin Üniversitesi Ekonomi ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre Serbest Ticaret ve Konfeksiyon Sanayii ile uğraştı.

Ticaret Odası Meclisi’nde üç dönem, Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu’nda da iki dönem görev yaptı. 1994 yılında Jaycees’in kurucu üyesi olarak görev aldı ve 1998 yılına kadar Yönetim Kurulunda görevini sürdürdü. 1996 yılında Vakıflar Kredi Şirketi Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. ABD’de Pittsburgh Üniversitesi GraduateSchool’un düzenlediği Toplu Yönetim Şekilleri kursuna katıldı. Hentbol dalında kulüp yöneticiliği yaptı. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçesi Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca Şubat 1999 ile Mayıs 2009 yılları arasında UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

6 Aralık 1998 ve 14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi.

20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde ve 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. 17 Mayıs 2010 tarihine kadar bakanlık görevini yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili seçildi.

10 Ekim 2014 tarihinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. 3 Temmuz 2015 tarihinde Hükümetin istifası sebebiyle bakanlık görevi sona erdi.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili seçilmiştir. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Üyesi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Üyesi görevlerini aldı.

İngilizce bilen Taçoy, evli ve iki çocuk babası.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: 24 Temmuz 1974 yılında Ankara’da dünyaya gelen Atakan, ilköğrenimini Lefkoşa Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda, ortaöğretimini ise Türk Maarif Koleji’nde tamamladı.

Bilkent Üniversitesi’nde İktisat eğitimi alan Atakan, Yakın Doğu Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans programına devam etti.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra aile şirketinde direktörlük yapan Atakan, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, Temiz Toplum Derneği ve KKTC Galatasaraylılar Derneği’nde yöneticilik yaptı.

Evli ve bir çocuk babası olan Atakan, dörtlü koalisyonda da aynı bakanlığı yürütüyordu.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel: 1955 yılında Baf’ın Yeşilova köyünde doğdu. Orta ve lise tahsilini Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu.

1991 Ara Seçimlerinde ve 1993 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi. 2003 yılına kadar Girne Milletvekili olarak görev yaptı. 22 Haziran 2001 ve 2 Ekim 2003 tarihleri arasında Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006’dan 2009 yılına kadar Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı görevini yürüttü.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden yeniden Girne Milletvekili Seçildi. 6 Nisan 2011 tarihinde I.Küçük Hükümeti değişikliğinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili seçilen Üstel, 4 Eylül 2013’te Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçildi ve 9 Ekim 2015 tarihine kadar bu görevini yürüttü.

7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde Girne Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri görevini yürüten Üstel, evli ve iki çocuk babası.