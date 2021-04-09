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“37 takım ve 12 gencimize final yolunda başarılar” 

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021’ye KKTC’den katılan 125 gence başarılar diledi.

09 Nisan 2021 Cuma 16:46
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“37 takım ve 12 gencimize final yolunda başarılar” 

Elçilik, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
#TEKNOFEST’e 2021 yılında #KKTC’den başvuran 37 takım ve 125 gencimize final yolunda başarılar diliyoruz.

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