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37 yaşında hayatını kaybetti

Girne’de sakin Ilia LİSUNOV (E-37), kalmakta olduğu ikametgahının yatak odasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 11:09
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37 yaşında hayatını kaybetti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

24.01.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Girne’de sakin Ilia LİSUNOV (E-37), kalmakta olduğu ikametgahının yatak odasında rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

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