37 yaşında hayatını kaybetti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
24.01.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Girne’de sakin Ilia LİSUNOV (E-37), kalmakta olduğu ikametgahının yatak odasında rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Girne’de sakin Ilia LİSUNOV (E-37), kalmakta olduğu ikametgahının yatak odasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
24.01.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Girne’de sakin Ilia LİSUNOV (E-37), kalmakta olduğu ikametgahının yatak odasında rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.