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375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

08 Nisan 2022 Cuma 21:47
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375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti

 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 12246 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 9 Nisan 2022 itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. 

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