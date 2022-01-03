Künye
Kıbrıs 13
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
banner107

378'i yerel, 410 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 35.585 test yapıldı, 378'i yerel, 410 pozitif vakaya rastlandı,158 kişi taburcu edildi"

03 Ocak 2022 Pazartesi 19:23
1616 Okunma
378'i yerel, 410 pozitif vakaya rastlandı
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 35.585 olup, 378'i yerel, 410 pozitif vakaya rastlanmış,158 kişi taburcu edilmiştir. 

32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 378 kişi ise yerel vakadır. 

157 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 82 kişi Gazimağusa, 30 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 14  kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

3 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 35.585 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32 

Yerel Vaka Sayısı: 378  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 158  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.769.017 

Toplam Vaka Sayısı: 36.951   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.405 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3407  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3346 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 141      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5039 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 667    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 491 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4878 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 105018 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de son 24 saatte 5 bin 24 vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti
Güney’de son 24 saatte 5 bin 24 vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti
Lefkoşa'da yaşanan elektrik kesintisinden ötürü bazı trafik ışıkları devre dışı kaldı
Lefkoşa'da yaşanan elektrik kesintisinden ötürü bazı trafik ışıkları devre dışı kaldı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim