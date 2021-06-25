37'si yerel 40 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.787 olup, 37'si yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 37 kişi ise yerel vakadır.

11 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-1 / Metehan-1/ Yenişehir-1/ Gönyeli-3 / Cihangir-1/ Yakındoğu Bulvarı-3 / Ortaköy-1

Girne

Girne Merkez- 9 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2/ Dikmen-1/Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Lapta-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 2/ Maraş-3 / Kaliland-1

Lefke

Lefke Merkez-3

25 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.787

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 37

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.428.552

Toplam Vaka Sayısı: 7935

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7563

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 337

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 295

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6339

