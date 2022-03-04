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387 pozitif vakaya rastlandı, 469 kişi taburcu edildi

"Toplam 14.107 test yapıldı, 387 pozitif vakaya rastlandı, 469 kişi taburcu edildi"

04 Mart 2022 Cuma 18:32
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387 pozitif vakaya rastlandı, 469 kişi taburcu edildi
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.107 olup, 387 pozitif vakaya rastlanmış, 469 kişi taburcu edilmiştir. 

167 kişi Lefkoşa, 119 kişi Girne, 63 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

4 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.107  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 387 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 387        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 469     

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.933.078
      
Toplam Vaka Sayısı: 69.877         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.494       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3774
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3732 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 197      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1485       

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 200
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 344 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2464        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133423   

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