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388 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 19.078 test yapıldı, 388 pozitif vakaya rastlandı, 319 kişi taburcu edildi"

14 Mart 2022 Pazartesi 18:49
337 Okunma
388 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.078 olup, 388 pozitif vakaya rastlanmış, 319 kişi taburcu edilmiştir. 

163 kişi Lefkoşa, 94 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

14 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.078 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 388   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 388        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 319     

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.103.256  
      
Toplam Vaka Sayısı: 73.741             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.857    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3682  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3643 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  747 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 212  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 222 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1912       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135859

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