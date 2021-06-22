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39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 8889 test yapıldı, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

22 Haziran 2021 Salı 18:52
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39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8889 olup, 39'u yerel  44 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır. 

6 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-1/ Haspolat-1 

Girne 

Girne Merkez-15/ Doğanköy-2/ Karakum-1/ Kaşgar-1/Alsancak-1/ Bedreddin Demirel Caddesi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Türk Mahallesi Bölgesi-2 / Ozanköy-3 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Kaliland-1/ Salamis Yolu-1 

Güzelyurt 

Yukarı Bostancı-1 


22 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8889 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  5 

Yerel Vaka Sayısı: 39  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.401.241 

Toplam Vaka Sayısı: 7817 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7492 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 290  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 256 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4590 
 

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KKTC
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