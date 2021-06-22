39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8889 olup, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır.

6 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-1/ Haspolat-1

Girne

Girne Merkez-15/ Doğanköy-2/ Karakum-1/ Kaşgar-1/Alsancak-1/ Bedreddin Demirel Caddesi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Türk Mahallesi Bölgesi-2 / Ozanköy-3



Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Kaliland-1/ Salamis Yolu-1

Güzelyurt

Yukarı Bostancı-1



22 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8889

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 39

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.401.241

Toplam Vaka Sayısı: 7817

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7492

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 290

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 256

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4590

