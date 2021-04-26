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39'u yerel 46 pozitif vaka

"Toplam 8495 test yapıldı, 39'u yerel 46 pozitif vakaya rastlandı, 93  kişi taburcu edildi"

26 Nisan 2021 Pazartesi 18:57
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39'u yerel 46 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8495 olup, 39'u  yerel 46 pozitif vakaya rastlanmış, 93  kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır. 

19 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 12  kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-2 / Kızılbaş-1/ Düzova-1/ Ortaköy-5/ Hamitköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Yenikent-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1 

Girne 

Girne Merkez- 8 / Dikmen-1/ Alsancak-3 / 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Maraş-1/ Gülseren-2 / Karakol-1/ Ulukışla-1 / Yeniboğaziçi-1 

26  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8495    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 39  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 949. 204 

Toplam Vaka Sayısı: 6071  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5272 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 770    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 659 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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