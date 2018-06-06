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39 yaşındaki KIB-TEK çalışanı yoğun bakımda

KIBTEK'e ait trafo merkezinde elektrik akımına temas eden Mehmet Dalgıç ellerinden yaralandı. Dalgıç, Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:22
39 yaşındaki KIB-TEK çalışanı yoğun bakımda

Güzelyurt’ta dün, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIBTEK) ait trafo merkezinde elektrik akımına temas eden Mehmet Dalgıç (E-39) ellerinden yaralandı. Dalgıç, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Polis bülteninde “iş kazası” başlığıyla verilen bilgiye göre, Dalgıç, dün Güzelyurt’ta trafo merkezinde yenileme çalışması yaparken elektrik akımına temas ederek ellerinden yaralandı.
 

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Vatandaş 2018-06-06 16:41:18

Acil şifalar dilerim. Umarım eşine, çocuklarına , sağ salim kavuşur.

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