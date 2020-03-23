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395 öğrenci gözlem altında

KKTC’den Türkiye’ye giden öğrenciler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi

23 Mart 2020 Pazartesi 10:27
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395 öğrenci gözlem altında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 395 öğrencinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Mersin'deki yurtlara yerleştirildiği bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’ye dönen öğrencilerin sağlık kontrollerinin ardından tedbir amacıyla kente getirildikleri belirtildi.

Sağlık kontrollerinde olumsuz bulguya rastlanılmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KKTC’den yurdumuza dönüş yapan 395 Türk öğrencimiz, Taşucu Limanı'nda yapılan sağlık muayenelerini müteakip 14 gün süresince tedbir amaçlı karantina uygulanmak üzere Mersin KYK yurtlarımıza yerleştirilmiştir."

Anahtar Kelimeler:
KKTCöğrenciTürkiyeKarantina
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