Künye
Kıbrıs 17
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Uyuşturucu davası; 3 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davası; 3 gün daha...
2'si insan kaçakçısı 10 kişi mahkemeye çıkarıldı
2'si insan kaçakçısı 10 kişi...
600 bin TL'lik radara çaptı
600 bin TL'lik radara çaptı
Aracında silah bulundu
Aracında silah bulundu

396 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti

"Toplam 23.640 test yapıldı, 396 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti, 390 kişi taburcu edildi"

28 Şubat 2022 Pazartesi 18:25
110 Okunma
396 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.640 olup, 396 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi vefat etmiş, 390 kişi taburcu edilmiştir. 

150 kişi Lefkoşa, 109 kişi Girne, 107 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

28 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.640 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 396 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 396             

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390    

Bugün Kaybedilen Hasta: 3 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.882.426 
      
Toplam Vaka Sayısı: 68.264        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.088            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3983         
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3940    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 195     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1779     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 332 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3240        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131854   

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu, vatandaşın cebini ve alım gücünü korumak gerektiğini vurguladı
Sucuoğlu, vatandaşın cebini ve alım gücünü korumak gerektiğini vurguladı
Girne’de sahte Dolarla yakalanan bir kumarhane müşterisi tutuklandı
Girne’de sahte Dolarla yakalanan bir kumarhane müşterisi tutuklandı
Çamlıbel’de iki hektarlık alan yeşillendirildi
Çamlıbel’de iki hektarlık alan yeşillendirildi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim