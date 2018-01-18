“3’lü - 4’lü fark etmez. 1 yıllık geçiş hükümeti kuralım"

Ekonomist Necdet Ergün, seçim sonuçlarını ve seçimin ardından olası ekonomik gelişmeleri BRT Haber Toplantısı programında değerlendirdi.

Ergün, seçimlerden yine, istikrarsız, kısa vadeli bir hükümet modeli çıktığını söylerken, 38 yılda 40 hükümet gören ülkede kapsamlı sistem değişikliğini konuşmak gerektiğini söyledi.

Bu yıl yüzde 5’lik bir ekonomik büyüme öngörüldüğünü kaydeden Ergün, ancak siyasette oluşan kriz tablosu ile bu büyümenin daha yılın başından itibaren gerilemesinin muhtemel olduğuna vurgu yaptı.

Ergün, “Her Şer’den bir hayır çıkar. Biz de mevcut şer durumundan hayırlı sonuçlar çıkarabiliriz. Artık geçici değil kalıcı, ülke sorunlarını çözme hedefli bir döneme geçmeliyiz” dedi.

Parlamenter sistemin artık tıkandığını belirten Ergün, KKTC’yi başkanlık sistemine geçirecek 1 yıllık hükümet modeli kurulması gerektiğini ifade etti.

Ergün, “3’Lü ya da 4’Lü koalisyon fark etmez. 1 yıllık teknokratlardan oluşan bir geçiş hükümeti kuralım. Bu hükümet gerekli yasal prosedürü hazırlasın. Haziran’daki yerel seçimlerde referanduma gidelim ve 1 yıl içinde başkanlık sistemine geçelim” dedi.

Mevcut siyasi yapıda ekonominin sürdürülebilir olmadığını belirten Ergün, yürütme ve yargının iç içe girdiği bu yapıda, ekonomik akıl ile hiçbir proje yürütemezsiniz. Artık icraat lazım. Dünyadaki örnekleri gibi özelleştirme lazım. Kamu borç stoku patladı. Ülke pahalılaştı. Refah düşüyor. Satın alam gücü azalıyor. Gizli işsizlik artıyor. Belki acılı ama sorunları kalıcı çözecek ekonomik politikalar lazım” ifadelerini kullandı.