"4-5 tane otel hizmete girecek"

Rahme Çiftçioğlu

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, turizm yatırımlarının çevreyle barışık, ülkenin doğal güzelliklerine zarar vermeden yapılması gerektiğini belirterek “‘Turizm adasıyız’ demekle bu işin olmayacağını gayet iyi biliyoruz. Turist sayısının artmasından daha önemlisi turistlerin buradan hangi düşünceyle ayrılacağıdır” dedi.

Siber, Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu işbirliğinde düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı”nın açılışında konuştu.

Siber, turizmle ilgili bir devlet politikası oluşturulması gerektiğini de söyleyerek, “Turizmde başarıya sadece Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın çalışmasıyla değil, kolektif çalışmayla ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da çalıştayda konuştu.

Ülkedeki otel ve yatak sayılarının artırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Ataoğlu, “Önümüzdeki 6-7 ay içinde, 4-5 tane çok güzel, değerli ve kaliteli otel hizmete girecek. Bu otellerle, 23 bin olan yatak sayımıza 5 bin civarında katkı sağlanacak” dedi.

SİBER: “BU İŞ, ‘TURİZM ADASIYIZ’ DEMEKLE OLMAZ”

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, çalıştaydaki konuşmasına, Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği ile Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu’nu ortak çalışmaları nedeniyle kutlayarak başladı.

Turizmle ilgili açıklamalarda bulunan Siber, Kıbrıs’ın denizden, kumdan, güneşten öte bir ada olduğunu kaydetti, tarihi ve kültürel zenginliklere işaret ederek, “‘Turizm adasıyız’ demekle bu işin olmayacağını gayet iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.

Siber, “Her ülke, kendi ülkesini pazarlamak, turist çekmek için uğraşıyor. Kıyasıya bir rekabet var. Bu pazarda yer kapmak kolay değil” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN BURADAN AYRILACAK TURİSTLERİN HANGİ DÜŞÜNCEYLE AYRILMIŞ OLDUĞUDUR”

Turizmde sadece Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın çalışmasıyla değil, kolektif çalışmayla başarıya ulaşabileceğini kaydeden Sibel Siber, “Turizm sadece görsel güzellikler değil, çevredir. Çevrenin temiz olmasıdır. Sayın Turizm Bakanı ülkeye bu yıl gelen turist sayısının arttığını söyledi. Bundan önemlisi, turistlerin buradan hangi düşünceyle ayrılacağıdır. Bir sonraki turist sayısını belirleyecek en önemli faktör de budur” şeklinde konuştu.

Turizmin ilgili bir devlet politikası oluşturulması gerektiğine işaret eden Sibel Siber, ülkenin ekonomisinin iyileşmesinin, insanların yaşam kalitesinin artmasının turizmden gelecek gelirlerden doğrudan ilgili olduğunu söyledi.

Kültürel mirasın korunmasının önemine de değinen Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, “Çevreyi korumak; turizm yatırımlarını çevreyle barışık yapmak; turizm yatırımları yaparken ülkenin doğal güzelliklerine zarar verecek şekilde davranmamak; eko turizmi ön plana çıkarmak... Bizler bu konuları ciddi ciddi değerlendirmeli, kolektif çalışmayı hayata geçirmeliyiz. Çünkü geç kalmak kaybetmektir” şeklinde konuştu.

ATAOĞLU: “YATAK VE OTEL SAYILARININ ARTIRILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmle ilgili önemli çalışmalar olduğunu, turizm pastasındaki payın hak edilen noktaya ulaşması için uğraşmaya devam edeceklerini söyledi.

Ataoğlu, Güney Kıbrıs’taki otellerin 90 bin, Kuzey Kıbrıs’taki otellerin 23 bin yatağa sahip olduğunu ifade ederek, “Rakamlar arasındaki fark beni üzüyor” dedi.

Ülkedeki yatak kapasitesinin artırılması için atılan adımlara işaret eden Bakan Ataoğlu, “Gerekli görüşmeler yapıldı. Boşa çıkacak yerlerin uluslararası ihaleye çıkması, yatak ve otel sayılarının artırılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor” şeklinde konuştu.

“SAĞLIK TURİZMİ KISA SÜREDE HAREKETLENDİ”

Sağlık turizmine de değinen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin 54’üncü üye ülkesi olduğunu belirtti, “Sağlık turizmi kısa sürede hareketlendi” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin doğusunun ve batısının geliştirilmesi için adımlar atıldığını kaydeden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, su konusuna da değindi.

Sulama sisteminin önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade eden Ataoğlu, üretilecek ürünlerin otellerde tüketilmesi için ilgili mercilerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

“ANADOLU’NUN BÜYÜK İLLERİNDE KUZEY KIBRIS’IN TANITILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR... ETKİNLİKLER FARKINDALIK YARATIYOR”

KKTC’yle ilgili Türkiye’de yapılan tanıtım etkinliklerine işaret eden Bakan Fikri Ataoğlu, “Anadolu’nun büyük illerinde Kuzey Kıbrıs’ın tanıtılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Etkinliklerimiz ülkemizle ilgili farkındalık yaratıyor” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, otellerdeki doluluk oranlarının, bu yılki turist sayısının geçtiğimiz yıla oranla arttığını gösterdiğini kaydederek, “Turist var, yatak yok. Önümüzdeki 6-7 ay içinde, 4-5 tane çok güzel, değerli ve kaliteli otel hizmete geçecek. Yatak sayımıza 5 bin civarında katkı sağlanacak” dedi.

GÜRLESER’DEN SUNUM

Konuşmaların ardından Ekonomist Dr. Can Fuat Gürleser, “KKTC Turizm Sektöründe Gelişmeler ve Öneriler” konulu sunum yaptı.

Çalıştayda, uluslararası alanda deneyimli ve bağımsız uzmanlar tarafından KKTC, turizminin geleceğinin şekillendirmesine katkı koymak için hazırlanan turizm raporu da konuklarla paylaşıldı.