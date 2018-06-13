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4 amatör yelkenci barış yolculuğu kapsamında Girne’deydi

4 türk amatör yelkenci, Akdeniz’de , Türkiye ve KKTC kıyılarında gerçekleştirilen yolculuk kapsamında dün Girne’deydi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 16:25

BRT'de yer alan habere göre, 19 Mayıs’ta Bodrum Marina’dan, “Yurtta Barış Dünyada barış”sloganıyla, barış yolculuğu başlatan 4 türk amatör yelkenci, Akdeniz’de , Türkiye ve KKTC kıyılarında gerçekleştirilen yolculuk kapsamında dün Girne’deydi.

'Deniz Tutkusu Seyirde' ekibi, Denize ve yelkene gönül veren bilgisayar programcısı Kaptan Neşe Hasipek, istatistikçi Ceyda Güleçyüz, şehir plancısı Şule Kükrer ve gazeteci Ferda Volkan'dan oluşuyor.

Girne’de Gemyyat Delta Marinaya girişlerinde karşılan ekibe, Yelken Motor Kürek Federasyonu Başkanı Dİlek Talay tarafından federasyonun anı plaketi, Gemyat delta marina müdürü Füsun Şen tarafından da buket takdim edidi.

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Barış Yolculuğu’yla ilgili olarak basına açıklamada bulunan,13 metrekarelik Tutkumm yelkenlisinin kaptanı Neşe Hasipek, geçtiğimiz yıl Adriyatik denizinde gerçekleştiridikleri barış yolculuğunu bu yıl Akdeniz kıyılarında tekrarladıklarını anlattı.

Ekibin bu yıl 19 Mayıs'ta Akdeniz'de 44 gün sürecek barış yolculuğuna çıktığını anımsatan Hasipek, 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesiyle Akdeniz'i İskenderun'a kadar geçeceklerini, Kıbrıs'ta Karpaz ve Girne'den sonra aynı rotayla geri döneceklerini söyledi.

Yelkenle dünyaya barış çağrısı yapacaklarını ifade eden Hasipek, amaçlarının kadınların toplumda ve denizcilikte daha da güçlenmesine aktkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Barış yolculuğu hakkında bilgi veren Şule Kükrer ise KKTC kıylarını oldukça temiz bulduklarını belirterek, Barış Yolculuğu seyir fotoğraflarındna oluşan serginin bugün ve yarın Girne tarihi limanında bulunan set restaurantta sergileneceğini belirtti.

Kadın denizciler Girne’den 15 Haziran günü ayrılacak. Barış Yolculuğu ise, 1 Temmuz’da Bodrum Marina’da sona erecek.

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Son Güncelleme: 13.06.2018 16:37
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