4. Arı Günleri Etkinliği cuma günü yapılacak

26 Nisan Cuma günü, saat 14:00’te, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda gerçekleşecek olan ‘Ar-Ge ile Yenilikçi ve Yaratıcı bir İklim Oluşturma’ başlıklı etkinliğin açılışını Başbakan Tufan Erhürman yapacak. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi (HP) milletvekili Gülşah Manavoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fikri Toros ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in de katılacağı etkinlikte misafir konuşmacı olarak İTÜ Arı Teknokent Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp yer alacak.

Yaklaşık 300 firmayı bünyesinde barındıran İTÜ Arı Teknokent, bu güne kadar ekonomik değer ihtiva eden 2 bin 500’ün üzerinde tamamlanmış başarılı Ar-Ge projesi olan, uluslararası firmaların ilgi gösterdiği bir teknoloji merkezi olark biliniyor.

(BRT/TAK)